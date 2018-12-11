Сурен Шахвердян отказался от должности художественного руководителя Общенационального театра
Режиссер Сурен Шахвердян отказался от должности художественного руководителя Общенационального театра имени Соса Саргсяна, на которую был назначен недавно. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.
"Всю жизнь я прожил и проработал в театре, и мне больно видеть театр парализованным. Так продолжаться не может. Я не потерплю разрушения театра. Вижу, что мое присутствие еще более усложняет ситуацию, хотя я и протянул вам руку, будучи уверенным, что смогу помочь и оказаться полезным. Однако вышло наоборот", - пояснил он артистам и поклонникам причины принятого решения и пожелал успехов.
Он также выразил надежду, что все озвученные взаимные оскорбления позабудутся и в дальнейшем можно будет сотрудничать и служить "Его величеству Театру".Напомним, Сурен Шахвердян был назначен на пост художественного руководителя Государственного театра "Амазгаин" сравнительно недавно, однако между ним и творческим коллективом театра вскоре начались разногласия. Артисты труппы — Андраник Этемезян, Нарек Багдасарян, Нарине Григорян, Алла Саакян, Степан Гамбарян, Гагик Мадоян, Татев Казарян, Сергей Товмасян, Арман Навасардян, Армине Андреасян — требовали его отставки, как некоторое время назад добились отставки с этого поста Вигена Чалдраняна. Они заявляли, что дважды подряд им навязывают худрука.