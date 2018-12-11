Режиссер Сурен Шахвердян отказался от должности художественного руководителя Общенационального театра имени Соса Саргсяна, на которую был назначен недавно. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Всю жизнь я прожил и проработал в театре, и мне больно видеть театр парализованным. Так продолжаться не может. Я не потерплю разрушения театра. Вижу, что мое присутствие еще более усложняет ситуацию, хотя я и протянул вам руку, будучи уверенным, что смогу помочь и оказаться полезным. Однако вышло наоборот", - пояснил он артистам и поклонникам причины принятого решения и пожелал успехов.

Он также выразил надежду, что все озвученные взаимные оскорбления позабудутся и в дальнейшем можно будет сотрудничать и служить "Его величеству Театру".

Напомним, Сурен Шахвердян был назначен на пост художественного руководителя Государственного театра "Амазгаин" сравнительно недавно, однако между ним и творческим коллективом театра вскоре начались разногласия. Артисты труппы — Андраник Этемезян, Нарек Багдасарян, Нарине Григорян, Алла Саакян, Степан Гамбарян, Гагик Мадоян, Татев Казарян, Сергей Товмасян, Арман Навасардян, Армине Андреасян — требовали его отставки, как некоторое время назад добились отставки с этого поста Вигена Чалдраняна. Они заявляли, что дважды подряд им навязывают худрука.