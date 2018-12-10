Младший сын Шарля Азнавура, Никола Азнавур, принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении 9 декабря. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Nouvelles d'Armenie Жан Экьян.

“Младший сын Шарля Азнавура, Никола Азнавур, который является гражданином Франции и Армении, проголосовал вчера на парламентских выборах в Армении, в результате которых выиграла политическая сила во главе с героем “бархатной революции” Николом Пашиняном”, - написал он.