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Никола Азнавур принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении


Младший сын Шарля Азнавура, Никола Азнавур, принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении 9 декабря. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Nouvelles d'Armenie Жан Экьян.

Младший сын Шарля Азнавура, Никола Азнавур, который является гражданином Франции и Армении, проголосовал вчера на парламентских выборах в Армении, в результате которых выиграла политическая сила во главе с героем “бархатной революции” Николом Пашиняном”, - написал он.




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