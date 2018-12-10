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Зограб Мнацаканян выступит с речью на 10-м ежегодном заседании Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС


Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 11 декабря в Тбилиси выступит с речью на 10-м ежегодном заседании Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении.




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