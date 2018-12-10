Зограб Мнацаканян выступит с речью на 10-м ежегодном заседании Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 11 декабря в Тбилиси выступит с речью на 10-м ежегодном заседании Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении.