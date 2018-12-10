Армения готова установить прямые отношения с Турцией без предусловий: Пашинян
Армения заявляет о готовности установить прямые дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Спутник Армения”, об этом заявил в понедельник иностранным журналистам и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Надеемся, Турция займет такую же позицию", — отметил Пашинян.При этом в числе неприемлемых предварительных условий Пашинян назвал вопрос Нагорного Карабаха. "Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан", — сказал он.
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