Армения готова установить прямые отношения с Турцией без предусловий: Пашинян

Армения заявляет о готовности установить прямые дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Спутник Армения”, об этом заявил в понедельник иностранным журналистам и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Надеемся, Турция займет такую же позицию", — отметил Пашинян.

При этом в числе неприемлемых предварительных условий Пашинян назвал вопрос Нагорного Карабаха. "Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан", — сказал он.