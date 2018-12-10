Расправ над оппонентами не будет, но взяточники должны ответить: Пашинян

Власти Армении не намерены устраивать расправ над оппонентами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Спутник Армения”, об этом сказал и.о. премьер-министра Никол Пашинян на встрече с представителями иностранных СМИ.

В то же время он подчеркнул, что борьба с коррупцией невозможна без расследований в отношении высокопоставленных чиновников. По словам Пашиняна, каждый чиновник, если он замешан в коррупционных схемах, должен знать, что будет привлечен к ответственности.

“Расправ не будет, но взяточники должны ответить”, - подчеркнул Пашинян.