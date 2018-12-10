Российский политолог считает важным скорое проведение в Армении экономических реформ

Власти Армении должны провести экономические реформы в ближайшие месяцы или в течение года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Андрей Арешев.

«Я думаю, что есть также серьезные внешнеэкономические вызовы. Это не только вопрос Арцаха, но и отношения с Ираном, крепость которых будет проверена в ближайшее время», - подчеркнул Арешев.

Коснувшись вчерашних парламентских выборов в Армении, он добавил, что, учитывая факты участия в предыдущих выборах, сегодняшние цифры довольно хорошие.