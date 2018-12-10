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Международные наблюдатели считают, что широкое общественное доверие к выборам в Армении необходимо сохранить путем дальнейших избирательных реформ


Внеочередные парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 9 декабря, были проведены с уважением основных свобод и пользовались широким общественным доверием, которое необходимо сохранить путем дальнейших избирательных реформ. Как сообщили Арменпресс, об этом отметили международные наблюдатели в предварительном заявлении.

Отмечается, что открытые политические дебаты, в том числе в средствах массовой информации, способствовали активной кампании, хотя случаи воспалительной риторики в интернете вызывают обеспокоенность.

Наблюдатели утверждают, что полное отсутствие злоупотреблений на выборах, включая подкуп избирателей и давление на избирателей, позволило создать подлинную конкуренцию. Несмотря на короткие сроки, выборы были хорошо организованы, хотя целостность финансирования избирательных кампаний была подорвана в связи с отсутствием регулирования, подотчетности и прозрачности.

«Демократия не может развиваться без доверия, поэтому я рад, что широкое общественное доверие было центральной характеристикой этих выборов, - сказал специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Осусский. - Теперь, когда избиратели представили свое послание, политическое руководство Армении должно обеспечить сохранение этого импульса и проведение дальнейших реформ, чтобы полностью закрепить позитивную оценку, которую мы даем сегодня».

В заявлении говорится, что участники смогли свободно проводить избирательную кампанию, а основные свободы проведения собраний, выражения мнений и передвижения были полностью соблюдены. Официальный период кампании был очень коротким, но агитация началась раньше, что не запрещено законом. День выборов прошел спокойно и без давления или запугивания избирателей, а голосование, подсчет голосов и подведение итогов были положительно оценены почти всеми наблюдателями.

«Поздравляю армянский народ. Мирная, так называемая «бархатная революция» 2018 года в сочетании с политической волей действующих властей позволила провести демократические выборы, - сказал глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Пачиер. - ПАСЕ наблюдала за всеми выборами в Армении с 1995 года, и, несмотря на сложную избирательную систему, отсутствовали сообщения о случаях запугивания через социальные сети, повторяющиеся нарушения на выборах, которые запятнали многие выборы в прошлом. Избранные представители Армении должны начать правовые реформы для консолидации демократического процесса в стране».

ЦИК провела комплексную кампанию по просвещению избирателей, чтобы стимулировать голосование, разъяснить процедуры голосования и предостерегать от подкупа избирателей. Чтобы предотвратить давление на государственных служащих и злоупотребление государственными ресурсами, власти провели кампанию по повышению осведомленности по этим вопросам для местных чиновников, директоров школ, работников здравоохранения и др. Чиновники, участники и избиратели сами выразили свою готовность препятствовать продаже и покупке голосов.

«Эти выборы были очень хорошо организованы, прошли с минимальными нарушениями и без давления на избирателей. Я очень рад, что в результате общественное доверие к избирательному процессу было высоким, - сказала Хейди Хаутала, глава делегации Европейского парламента. - Мы поздравляем армянские власти и участников этих выборов и призываем правительство и Национальное собрание к дальнейшему совершенствованию законодательства в преддверии будущих выборов. Европейский Союз, включая Европейский Парламент, будет продолжать оказывать помощь в этом процессе».

Поправки к Избирательному кодексу, принятые в мае, расширили список тех, кому запрещено вести активную агитацию, отменили ограничения для наблюдателей в средствах массовой информации и увеличили штрафы за преступления, связанные с выборами, в том числе установив уголовную ответственность за принуждение отдельных лиц к участию в избирательных кампаниях или содействие подкупу избирателей. По словам наблюдателей, хотя этим учтены предыдущие рекомендации, другие, связанные с финансированием кампании, подачей жалоб, требованиями к кандидатуре и порогом, который альянсы должны достичь, чтобы получить места, остаются без внимания.

Медиа-среда разнообразна, и соблюдается свобода выражения мнений, гарантированная Конституцией. Телевидение является основным источником политической информации, в то время как использование онлайн-СМИ и социальных сетей также является значительным. Мониторинг СМИ показал, что вещательные компании старались охватить всех участников, предоставляя разнообразную информацию, позволяющую избирателям сделать осознанный выбор. В заявлении говорится, что многие частные каналы тесно связаны с политическими партиями, причем некоторые демонстрируют явное предпочтение, а общественное телевидение обеспечивает достаточно сбалансированный охват. Общественное телевидение организовало подлинные дебаты, в которых участвовали кандидаты от всех участников.

Несмотря на ограниченные временные рамки, Центральная избирательная комиссия  профессионально проводила свою работу и соблюдала все установленные законом сроки. Избиратели были идентифицированы в день выборов с помощью устройств, содержащих электронные копии списков избирателей. Устройства сканировали свои идентификаторы, чтобы подтвердить, что они были зарегистрированы на избирательном участке, и предотвратить многократное голосование. Несмотря на проблемы с конфиденциальностью данных, ЦИК обязан сканировать и публиковать онлайн-списки проголосовавших, которые содержат личные данные и их подписи, чтобы предотвратить фальсификации.

Фонды кампании могут включать взносы избирателей, кандидатов и политических партий с ограничениями, установленными для уровней как взносов, так и расходов. Требования к отчетности по взносам и расходам до официального начала кампании неоднозначны. Кроме того, некоторые кандидаты подтвердили, что они напрямую финансируют свои кампании, что обходит официальные средства кампании, в нарушение закона. Организационные расходы, такие как офисные помещения, связь, транспорт и персонал, не считаются связанными с выборами и, следовательно, могут оставаться незарегистрированными, что подрывает прозрачность, заявили наблюдатели.

Все списки кандидатов соответствовали требованию о гендерной квоте в 25 процентов, и 32 процента из 1444 кандидатов составляли женщины. Однако эта квота не обеспечивает одинаковую долю представительства женщин в парламенте, отчасти потому, что половина мест распределяется в соответствии с преимущественным голосованием. Партии редко представляли женщин-кандидатов в свою кампанию - женщины лишь изредка проводили кампанию самостоятельно и редко выступали в качестве выступавших на митингах. Некоторые женщины-кандидаты были мишенью для пренебрежения гендерной риторики.

«Политика исторически была миром мужчин, но, поскольку женщины составляют более половины населения, это должно быть отражено и в политике, - сказал Нахима Ланджри, глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. - Я надеюсь увидеть реформы, которые будут стимулировать большее число женщин в политике и обеспечить, чтобы на следующих выборах были в полной мере представлены как мужчины, так и женщины».

В заявлении также подчеркивается, что, хотя в целом достоверность списков избирателей была в целом подтверждена, лица, объявленные судами недееспособными, не имеют права голоса, что противоречит международным стандартам в отношении политических прав инвалидов. Вопреки предыдущим рекомендациям, право подавать жалобы, связанные с выборами, в значительной степени ограничено доверенными лицами партий и членами комиссий. В заявлении также отмечается, что запрет лиц, имеющих многократное гражданство, быть кандидатами противоречит обязательствам ОБСЕ и прецедентному праву Европейского суда по правам человека.

«Наша оценка этих выборов свидетельствует о том, что основные свободы соблюдались, наряду со многими другими позитивными факторами, - сказал посол Урсула Гачек, глава миссии по наблюдению за выборами из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. - Доверие, вложенное во власти, приносит ответственность за обеспечение того, чтобы эти позитивы были защищены. БДИПЧ готово помочь Армении устранить оставшиеся недостатки, чтобы хорошие выборы стали нормой».


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