В день голосования на досрочных выборах в Национальное Ссобрание в Полиции было зарегистрировано 296 сообщений

В день голосования на досрочных выборах в Национальное собрание Армении, с 08.00 09.12.2018 года до 12.00 следующего дня, 10.12.2018 года, в Полицию поступило 296 сообщений (в Ереване – 81, в марзах – 215), из которых 134 были сообщениями о преступлениях, а 162 − сведениями, не содержащими признаков преступления, однако подлежащими проверке.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, 23 из 134 сообений о преступлений направлены в территориальные подразделения Военной полиции МО Армении, 2 – в прокуратуру для принятия решения относительно их дальнейшего хода, 9 − в подразделения Следственного комитета Армении, а по остальным 100 случаям в подразделениях Полиции готовятся материалы. 1 из 162 сведений подлежащих проверке, оставлено без последствий из-за необоснованности, 3 направлены в Прокуратуру, а по 158 все еще проводятся проверки.