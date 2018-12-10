Президент Республики Армения поздравил президента Республики Арцах Бако Саакяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Бако Саакяном и поздравил его с Днем референдума о государственной независимости и Конституции Республики Арцах. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.