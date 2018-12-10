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Президент Грузии поздравил Никола Пашиняна с впечатляющей победой на внеочередных выборах в НС


Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с впечатляющей победой на внеочередных выборах в НС 9 декабря. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Армении в Грузии в соцсети Facebook.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, в ходе которого заявил, что победа блока «Мой шаг» на парламентских выборах окажет позитивное влияние на дальнейшее демократическое развитие Армении.

«Президент Грузии пожелал Пашиняну успехов в проведении реформ в Армении и выразил надежду, что дружеские отношения между Арменией и Грузией будут и дальше углубляться», - сказали в посольстве.

В свою очередь, Пашинян поблагодарил Маргвелашвили за его личный вклад в развитие двусторонних отношений. Он отметил, что Армения ценит Грузию как дружественную страну и надежного партнера.




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