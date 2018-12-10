Политическая воля действующих властей позволила провести в Армении демократические выборы: наблюдатели ПАСЕ

Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Александр Пачиер считает, что мирная бархатная революция 2018 года в сочетании с политической волей действующих властей позволила провести в Армении демократические выборы.

Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами Александр Пачиер отметил, что ПАСЕ наблюдала за всеми выборами в Армении с 1995 года. «Избранные представители Армении должны начать правовые реформы для укрепления демократического процесса в стране», - сказал он, подчеркнув, что выборы были успешными.

По его словам, ПАСЕ и Венецианская комиссия надеются продолжить тесное сотрудничество с Арменией, а окончательный отчет о выборах будет представлен на заседании в Страсбурге в январе.