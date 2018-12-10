Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-12-18

ЕРЕВАН, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 декабря, курс доллара США вырос на 0.14 драмa и составил 485.13 драм. Курс евро вырос на 2.19 драмa и составил 553.48 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 7.32 драм. Курс британского фунта сократился на 1.81 драмa и составил 617.04 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 17.29 драмa и составила 19392.11 драм. Цена серебра выросла на 1.71 драмa и составила 225.93 драм. Цена платины выросла на 19.14 драмa и составила 12306.26 драм.