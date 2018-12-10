Азиатские индексы - 10-12-18
ТОКИО, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.12% и составил 21219.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.89% и составил 1589.81 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.82% и составил 2584.58 пункта, а HANG SENG снизился на 1.19% и составил 25752.38 пункта.
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