Азиатские индексы - 10-12-18

ТОКИО, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.12% и составил 21219.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.89% и составил 1589.81 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.82% и составил 2584.58 пункта, а HANG SENG снизился на 1.19% и составил 25752.38 пункта.