Внеочередные выборы в НС стали важной вехой во внутриполитических событиях Армении последних месяцев: Гарегин Второй

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй направил послание в связи с выборами в Национальное Собрание Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина, в послании говорится:

“9 декабря в нашем отечестве состоялись внеочередные выборы в Национальное собрание, ставшие важной вехой во внутриполитических событиях Армении последних месяцев.

Приносим Наше благословение нашему возлюбленному народу, а также партиям, которые с осознанием ответственности за будущее приняли участие в парламентских выборах. Направляем наши поздравления и добрые пожелания блоку «Мой шаг», партиям «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», которые удостоились доверия нашего народа, взяв на себя ответственность за будущее страны. Молимся, чтобы Господь даровал успехи в работе новоизбранного парламента во имя еще большего укрепления нашей Родины и строительства процветающего будущего.

Наша Святая Апостольская Церковь, как всегда, приложит все усилия для укрепления нашей государственности, упрочения национальной солидарности и преодоления внутренних и внешних вызовов.

Благодать, любовь и милость Господа да прибудут с нашим народом Армении и Диаспоры ныне и присно и во веки веков. Аминь”.