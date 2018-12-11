Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция этнографа Грануш Харатян и политтехнолога Карена Кочаряна.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция экс-депутата Вигена Хачатряна, психолога Самвела Худояна и социолога Агарона Адибекяна.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция лидера партии “Национальное согласие” Арама Арутюняна и эксперта по управлению Артура Амбарцумяна, политтехнолога Армена Бадаляна, руководителя Пресс-клуба Еревана Бориса Навасардяна.

Сегодня, 11-го декабря, состоится церемония переименования улицы в честь правозащитника, автора термина “геноцид” Рафаеля Лемкина.

В Концертном зале “Арам Хачатурян” состоится концерт трио Анджея Ягоджинского. В Доме камерной музыки имени Комитаса состоится Гала-концерт членов Целевой программы развития юных талантливых музыкантов-исполнителей “Гармониум”.

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