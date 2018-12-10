Нобелевскую премию мира вручили Дени Муквеге и Наде Мурад

Нобелевская премия мира 2018 года вручена в понедельник на торжественной церемонии в ратуше Осло хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Наде Мурад. Церемония проходит в присутствии членов норвежского правительства и королевской семьи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить премию мира за 2018 году Дени Муквеге и Наде Мурад за их усилия против использования сексуального насилия как оружия в вооруженных конфликтах. Акты насилия неприемлемы как орудие войны, это военные преступления. Те, кто за них ответственен, должны быть наказаны. Это послание разделяют оба лауреата", - подчеркнула, выступая на церемонии, председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Церемония является частью Дней мира в Осло, которые проходят с 5 по 12 декабря. В этот период в норвежской столице состоятся показы фильмов, семинары, затрагивающие темы терроризма и войны, традиционное факельное шествие в честь лауреатов и Форум Нобелевской премии мира, где главной темой будет возможность разрешения глобального климатического кризиса.