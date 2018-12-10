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Bloomberg: Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться во вторник. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit, чтобы избежать крупного поражения. Согласно оценкам местных наблюдателей, ее правительство должно было потерпеть поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии выступают резко против положений согласованной кабинетом министров сделки по Brexit.

 

 

 




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