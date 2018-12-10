Квартиру Кейт Миддлтон выставили на продажу

В британской столице продаются апартаменты с тремя спальнями, где до свадьбы с герцогом Кембриджским Уильямом проживала Кейт Миддлтон. Как передает Арменпресс, об этом пишет Daily Mail.

Квартира, где в свое время также обитала младшая сестра герцогини Пиппа Миддлтон, расположена в престижном лондонском районе Челси. Формально она принадлежит родителям двух сестер — Карол и Майклу Миддлтонам. Пара купила апартаменты в 2002 году за 780 тысяч фунтов . Сейчас недвижимость оценена в 1,95 миллиона фунтов .

Принц Уильям и Кейт Миддлтон после свадьбы поселились в Кенсингтонском дворце. Пиппа Миддлтон в 2017 году вышла замуж за мультимиллионера Джеймса Мэттьюза, пара занимает пятиэтажный особняк в центральной части Лондона. Джеймс, брат Пиппы и Кейт, работает и живет в Шотландии.