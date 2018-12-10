В ходе рабочего совещания мэру Еревана Айку Марутяну было доложено, что по горячим линиям мэрии Еревана на прошлой неделе был получен 461 телефонный звонок. Большинство из них (61 звонок) касалось проблемы бездомных животных. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, коснувшись данного вопроса, мэр Айк Марутян отметил, что будет объявлен новый тендер по отбору компании, занимающейся обезвреживанием бродячих животных и будут представлены требования, соответствующие международным стандартам.

Мэру было доложено, что с целью обеспечения необходимых условий для организации стройплощадок, проводится инвентаризация на всех строительных площадках. Айк Марутян поручил сформировать соответствующую рабочую группу и пересмотреть нормы по их организации.

В ходе совещания были даны поручения, связанные с должной организацией работ соответствующих сфер и служб в праздничные дни. В частности, принимая во внимание активное передвижение граждан в эти дни, мэр Марутян поручил установить строгий контроль за работой общественного транспорта. С целью обеспечения бесперебойной работы служб жизнеобеспечения мэр поручил ответственным лицам координировать работы в тесном сотрудничестве с компаниями «Ереван джур», «Ереван газ» и «Электрические сети Армении», и в случае аварийных ситуаций оперативно решать проблемы. Коммунальным службам, руководителям административных районов и компании «Санитек» поручено строго контролировать работы по вывозу мусора в праздничные дни. Медицинским учреждениям, находящимся в ведомстве мэрии, также поручено работать в усиленном режиме. Дежурство также будет установлено в образовательных учреждениях, для обеспечения бесперебойной работы систем водо- и электроснабжения.

В праздничные дни, с целью обеспечения оперативной реакции на вопросы, волнующие население, будет также установлено дежурство в службах «Горячая линия».