Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Николу Пашиняну
Президент Республики Арцах Бако Саакян 10 декабря направил поздравительное послание исполняющему обязанности Премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:
«Многоуважаемый господин Пашинян!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю Вас с убедительной победой руководимого Вами блока на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения!
Надеюсь, что новое Национальное собрание и Правительство окажут всяческое содействие развитию и усилению Республики Армения, сохранению крепкого триединства Армения - Арцах - Диаспора, осуществлению общенациональных программ.
Решение задач, стоящих перед нашей государственностью и народом, дальнейшее укрепление обороноспособности и безопасности, обеспечение социально-экономического прогресса, повышение жизненного уровня населения - это те важные направления, которые должны быть в основе деятельности двух армянских республик и их политического руководства.
Желаю Вам, всем нашим братьям и сестрам из Республики Армения мира, крепкого здоровья, успехов и побед во славу нашей Родины и народа!»