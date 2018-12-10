Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Президент Республики Арцах Бако Саакян 10 декабря направил поздравительное послание исполняющему обязанности Премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый господин Пашинян!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю Вас с убедительной победой руководимого Вами блока на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения!

Надеюсь, что новое Национальное собрание и Правительство окажут всяческое содействие развитию и усилению Республики Армения, сохранению крепкого триединства Армения - Арцах - Диаспора, осуществлению общенациональных программ.

Решение задач, стоящих перед нашей государственностью и народом, дальнейшее укрепление обороноспособности и безопасности, обеспечение социально-экономического прогресса, повышение жизненного уровня населения - это те важные направления, которые должны быть в основе деятельности двух армянских республик и их политического руководства.

Желаю Вам, всем нашим братьям и сестрам из Республики Армения мира, крепкого здоровья, успехов и побед во славу нашей Родины и народа!»