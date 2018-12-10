Время в Ереване: 11:07:36,   10 Декабрь

ЕС добавил в санкционные списки девять человек из-за выборов в ДНР и ЛНР


Совет ЕС расширил санкционные списки по Украине, добавив в них еще девять физических лиц, причастных к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые прошли в начале ноября. Как передает Арменпресс, об этом говорится в решении Совета.

В список, в частности, включены избранный лидер ЛНР - Леонид Пасечник и главы избиркомов двух самопровозглашенных республик - председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова и глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации