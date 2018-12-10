“Просвещенная Армения” является цивилизационной и ценностной оппозицией сформировавшемуся политическому большинству: заявление партии

Партия “Просвещенная Армения” распространила заявление о состоявшихся в Армении внеочередных парламентских выборах. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе партии, в заявлении, в частности, говорится:

“Состоявшиеся в Армении исторические выборы былилогическим продолжением произошедшей в стране революции, главным процессом капитализации ее ценностей. Партия “Просвещенная Армения” отмечает факт организации законных выборов и выражает свою благодарность гражданам, давшим предоставившим вотум доверия нашей партии. Мы считаем это общественной оценкой нашей активной трехлетней деятельности, доказательством того, что общественность Армении имеет безусловную потребность в построении государства европейской и либеральной модели.

В то же время, выборами 9 декабря революция заканчивается и страна вступает в этап структурных и институциональных реформ, где парламент имеет необходимость в сдерживающей, имеющей концептуальные подходы оппозиционной силе.

Партия “Просвещенная Армения” является цивилизационной и ценностной оппозицией сформировавшемуся политическому большинству. Вместе с тем, мы озабочены тем, что даже после революции крупный бизнес и политика продолжают оставаться последствием хронически больной политической системы, борьба с которой будет одним из главных направлений нашей партии.

Мы верны ценностям и принципам Партии Просвещенная Армения, которые направлены на реализацию структурных реформ и сплочению широких слоев общшественности вокруг мих.

В качестве единственной оппозиционной парламентской силы, сформировавшейся в результате исторических выборов новой Армении, мы всегда открыты для сотрудничества с внепарламентскими политическими силами и лицами”.