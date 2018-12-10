КС Молдавии временно отстранил Додона от должности

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, чтобы утвердить пять законов, не получивших его одобрения.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать (одобрить) законы, утвержденные парламентом. На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы", - заявил председатель КС Михай Поалелунжь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о ТВ- и радиовещании, а также двух законов о карабинерах, которые будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.