Австралийка прыгнула с парашютом в 102 года

Жительница Австралии Ирен О’Шиа на 103 году жизни установила рекорд, став самой пожилой парашютисткой, сообщает Dailly Mail.

После приземления О’Шиа рассказала, что чувствует себя нормально.

Для женщины прыжок в Лэнгхорн-Крик стал третьим – в первые она надела парашют на свое столетие в 2016 году, покорив высоту примерно в 4000 метров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам женщины, целью смелого поступка стал сбор средств на исследование мотонейронной болезни, поражающей нейроны нервной системы и приводящей к их дегенерации – от этой редкой патологии скончалась ее дочь в возрасте 67 лет.