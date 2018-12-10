СМИ: Макрон встретился с представителями профсоюзов и партий

Встреча между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и представителями профсоюзов и политических партий началась а понедельник в Елисейском дворце. Кадры прибытия делегатов и начала встречи транслировал телеканал BFM.

По его данным, в общей сложности на встречу прибыло 30-40 делегатов. Среди участников встречи также представители кабмина, в том числе премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер, министр экологического перехода Франсуа де Рюжи и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По итогам заседания президент должен выступить с обращением к нации. Заявление президента запланировано на 20:00 по местному времени (22:00 мск). Как сообщила ранее министр труда Франции Мюриэль Пенико, Макрон намерен представить "конкретные и немедленные меры" для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями "желтых жилетов".