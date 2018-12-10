Апелляционный суда пока не передал решение о мере пресечения Роберта Кочаряна стороне защиты

Апелляционный суда пока не передал решение о мере пресечения второго президента Армении Роберта Кочаряна - аресте - стороне защиты.

Как сообщает «Арменпресс», сообщение об этом распространила сторона защиты Роберта Кочаряна.

“Апелляционный суд 7-го декабря оставил без изменения решение суда первой инстанции от 27 июля. По состоянию на 12.30 10 декабря Апелляционный суд не предоставил стороне защиты экземпляр решения, мотивировав это не готовностью последнего. По мнению защитников Роберта Кочаряна, это имеет целью препятствовать скорейшему обращению стороны защиты обратиться в Европейский суд по правам человека”, - говорится в сообщении.