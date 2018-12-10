Продажи крупнейших производителей вооружения в мире выросли за год на 2,5%

Общие объемы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг в целом выросли в 2017 году на 2,5% по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002, составив 398,2 миллиарда долларов, сообщил в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в связи с публикацией ежегодного рейтинга 100 крупнейших военно–промышленных компаний мира.

Представленные данные свидетельствуют о постоянном росте продаж за последние три года, который начался в 2016 году, после пяти лет непрерывного падения этих объемов, констатируется в докладе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Общий рост продаж 42-х компаний из США, включенных в рейтинг СИПРИ, составил в 2017 году 2%. Их общая доля в мировых продажах оружия составила в итоге 57%, что делает США доминирующей страной на этом рынке.

Общая доля 10 российских компаний, внесенных в рейтинг, составила в 2017 году 9,5%, что позволяет называть Россию вторым по величине производителем вооружения в 2017 году. Эти позицию с 2002 года занимала Великобритания, переместившаяся на третье место с 9%.

Предприятия из США и Западной Европы, как и в предыдущие годы, продолжают доминировать в рейтинге – их более 60.