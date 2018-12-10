Эдмон Марукян, Эдуард Бабаян: рейтинговые кандидаты, набравшие большинство голосов в партиях “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”

Наибольшее число голосов из рейтинговых кандидатов от партии “Процветающая Армения” в ходе состоявшихся 9 декабря парламентских выборов получил Эдуард Владимирович Бабаян. Он получил 7 тысяч 472 голоса. За ним следует Давид Андраникович Манукян – 4 тысячи 550 голосов. На третьем месте Каджик Наапетович Геворгян – 3 тысячи 371 голосов.

По сообщению «Арменпресс», в первую десятку по числу полученных голосов входят Вардан Коляевич Гукасян – 3 тысячи 198 голосов, Вардеван Фабрицускович Григорян – 2 тысячи 783 голосов, Тигран Вачикович Степанян – 2 тысячи 166 голосов, Артур Альбертович Даллакян – 2 тысячи 121 голос, Наира Вагановна Зограбян – 2 тысячи 110 голосов, Нора Седраковна Арустамян – 1994 голоса. На десятом месте Ваник Хачикович Асатрян – 1890 голосов.

Наибольшее число голосов из рейтинговых кандидатов от партии “Процветающая Армения” получил Эдмон Марукян. Он получил 4 тысячи 450 голосов. На втором месте Мане Ваняевна Тандилян – 3 тысячи 636 голосов. На третьем месте Ваграм Амаякович Авагян, получивший 2 тысячи 146 голосов.

В первую дестяку входят Крист Грачикович Марукян – 2041 голос, Сарик Самвелович Минасян – 1963 голоса, Эдвард Грачевич Андреасян – 1915 голосов, Геворг Самвелович Горгисян – 1672 голоса, Тарон Варданович Симонян – 1361 голос, Айк Самвелович Геворгян – 1233 голоса. Замыкает первую десятку Гурген Николович Багдасарян – 1233 голоса.

При распределении полученных мандатов внутри партии половину получают те кандидаты, которые показали наивысшие результаты в рейтинговом голосовании. Остальные места достаются тем, кто стоит выше в партийном списке.

По новой Конституции Армении, принятой по итогам референдума 6 декабря 2015 года, не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество – 101 депутат.

Как сообщалось ранее, согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: " Просвещенная Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811), всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.