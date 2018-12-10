Немцы до сих пор не обменяли на евро 12,5 млрд марок

В Германии через 17 лет после начала обращения евро на руках у населения по-прежнему остаются 12,55 млрд немецких марок и пфеннигов.

По данным Бундесбанка, на конец ноября обмену подлежат еще 5,88 млрд марок в банкнотах и 6,67 млрд марок в монетах (марки и пфенниги). Общее количество оставшихся купюр составляет около 166 млн, монет - порядка 23 млрд штук, сообщает агентство dpa,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Германия не устанавливала сроки завершения обмена старых денег, в отличие от ряда других перешедших на евро стран.