Телави проходят работы по подготовке к инаугурации президента

В Телави с утра проходят работы по подготовке к инаугурации президента Грузии. Напротив Дворца царя Ираклия Второго уже собирают конструкцию сцены.



Сегодня в Телави, предположительно, приедут члены организационной комиссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«Члены организационной комиссии, созданной по указу премьер-министра, предположительно, приедут во второй половине дня и согласуют окончательные детали, как должна располагаться сцена и какой вид будет у этой территории», — заявил Первому каналу директор Историко-этнографического музея Телави Гурам Урчухишвили.



Инаугурация президента Грузии пройдет в Телави (Вост. Грузия)16 декабря. Прием после церемонии присяги запланирован в Цинандали.