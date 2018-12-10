Телави проходят работы по подготовке к инаугурации президента
В Телави с утра проходят работы по подготовке к инаугурации президента Грузии. Напротив Дворца царя Ираклия Второго уже собирают конструкцию сцены.
Сегодня в Телави, предположительно, приедут члены организационной комиссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.
«Члены организационной комиссии, созданной по указу премьер-министра, предположительно, приедут во второй половине дня и согласуют окончательные детали, как должна располагаться сцена и какой вид будет у этой территории», — заявил Первому каналу директор Историко-этнографического музея Телави Гурам Урчухишвили.
Инаугурация президента Грузии пройдет в Телави (Вост. Грузия)16 декабря. Прием после церемонии присяги запланирован в Цинандали.