Сасун Микаелян, Арарат Мирзоян, Феликс Цолакян: рейтинговые кандидаты от блока “Мой шаг”, получившие наибольшее число голосов

Наибольшее число голосов из рейтинговых кандидатов от блока “Мой шаг” получил Сасун Мехакович Микаелян – 31 тысяча 739. На втором месте Арарат Самелович Мирзоян – он получил 25 тысяч 550 голосов, а на третьем месте Феликс Хостехович Цолакян, получивший 24 тысячи 172 голоса.

Как сообщает «Арменпресс», в первой десятке по числу полученных голосов Гарик Мнацаканович Саркисян – 22 тысячи 604 голоса, Ален Робертович Симонян – 21 тысяча 812 голосов, Романос Ваничкаевич Петросян – 20 тысяч 934 голоса, Сипан Артакович Пашинян – 17 тысяч 155 голосов, Давид Овикович Геворгян – 16 тысяч 508 голосов, Арам Маисович хачатрян – 15 тысяч 38 голосов и замыкает десятку Сурен Рафикович Папикян – 14 тысяч 885 голосов.

Как сообщалось ранее, согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). ԵՐԵՎԱՆ, 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). э Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.