Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян не считает явку на выборах низкой
13:01, 10 Декабрь, 2018
Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян считает явку на выборах нормальной и естественной. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на пресс-конференции 10 декабря.
Комментируя явку на выборах, глава ЦИК сказал, что не согласен с заявлениями о низкой активности избирателей. "После полудня наблюдалась значительная активность. Утренняя пассивность могла быть вызвана погодными условиями. Не думаю, что явка была низкая", - отметил он.
По предварительным данным, в голосовании принимали участие
48,63% избирателей.
По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.