ЦИК Армении пока не подсчитала число мандатов, полученных каждой из политических сил, прошедших в НС Армении

Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян пока не спешит озвучивать показатели по поводу распределения депутатских мандатов между политическими силами. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на пресс-конференции 10 декабря.



"Пока не могу представить цифры по распределению мандатов. Сейчас идут подсчеты. Территориальные избирательные комиссии еще должны представить свои решения, могут быть какие-то обращения и жалобы. ЦИК обобщит все и потом только примет решение о результатах выборов, в том числе и распределение голосов", - отметил Мукучян.



По его словам, звучащие сегодня мнения по поводу подсчета итогов могут разниться от окончательных результатов. Для подсчета мандатов существует четкая система распределения.

«Первым шагом, подсчитываются списки партий и блоков, преодолевших барьер, затем – между ними распределеяются 105 мандатов, после чего половина мандатов дается по пропорциональным спискам, половина – рейтинговым, только после этого определяются конкретные имена»,- сказал он.

Подведение итогов выборов состоится на 7-й день после выборов, тогда же и состоится первое заседание НС Армении.

При распределении полученных мандатов внутри партии половину получают те кандидаты, которые показали наивысшие результаты в рейтинговом голосовании. Остальные места достаются тем, кто стоит выше в партийном списке.

По новой Конституции Армении, принятой по итогам референдума 6 декабря 2015 года, не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество – 101 депутат.

Как сообщалось ранее, согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.