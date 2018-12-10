Новоизбранный парламент и правительство будут работать с высокой ответственностью: послание президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян направил послание по поводу внеочередных парламентских выборов в Армении, прошедших 9-го декабря. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В послании сказано:

«Дорогие соотечественники, 9-го декабря в нашей стране прошли внеочередные парламентские выборы. Это действительность, в результате которой будут сформированы законодательная и исполнительная власти Армении.

Поздравляю блок «Мой шаг», ППА и партию «Светлая Армения», которые, преодолев установленный законом барьер, вошли в НС Армении. В то же время, хочу поблагодарить все политические силы, принявшие участие в выборах, а также всех граждан Армении, которые выразили свое отношение к будущему страны.

Эти выборы – как общегосударственный политический процесс, первые после перемен, состоявшихся в нашей стране весной. Новоизбранный парламент и правительство будут работать с высокой ответственностью. Желаю им твердости и энергии – на пути осуществления намеченных ими планов.

Родина становится сильнее, а ее история создается нашим ежедневным упорным трудом. Наша общая обязанность – приложить все силы на благо сильной Армении и Арцаха, всего армянства и всех граждан Армении.

Бог да хранит наши народ и страну».

Как сообщалось ранее, согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.