«Мой шаг» - 70,44%, ППА - 8,27%, «Светлая Армения» - 6,37%: ЦИК подтвердила предварительные итоги выборов
12:37, 10 Декабрь, 2018
ЦИК Армении составила протокол, в котором представила предварительные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. Как передает «Арменпресс», предварительные данные представил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян:
- Республиканская партия Армении получила 59 068 голосов или 4.7%
2. Социал-демократическая партия «Решение гражданина» – 8533 голосов или 0.68%
3. Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» – 48 822 голосов или 3.89%
4. Блок «Мой шаг» – 884 849 голосов или 70.44%
5. Партия «Светлая Армения» – 80 049 голосов или 6.37%
6. Партия «Христианско-демократическое возрождение» – 6460 голосов или 0.51%
7. Партия «Национальный прогресс» – 4122 голосов или 0,33%
8. Блок партий «Мы» – 25 174 голосов или 2%
9. Партия «Оринац еркир» –12 390 голосов или 0.99%
10. Всеармянская партия «Сасна црер» – 22 868 голосов или 1.82%
11. Партия «Процветающая Армения» – 103 837 голосов или 8.27%
По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.