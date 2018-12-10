«Мой шаг» - 70,44%, ППА - 8,27%, «Светлая Армения» - 6,37%: ЦИК подтвердила предварительные итоги выборов

ЦИК Армении составила протокол, в котором представила предварительные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. Как передает «Арменпресс», предварительные данные представил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян:

Республиканская партия Армении получила 59 068 голосов или 4.7%

2. Социал-демократическая партия «Решение гражданина» – 8533 голосов или 0.68%

3. Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» – 48 822 голосов или 3.89%

4. Блок «Мой шаг» – 884 849 голосов или 70.44%

5. Партия «Светлая Армения» – 80 049 голосов или 6.37%

6. Партия «Христианско-демократическое возрождение» – 6460 голосов или 0.51%

7. Партия «Национальный прогресс» – 4122 голосов или 0,33%

8. Блок партий «Мы» – 25 174 голосов или 2%

9. Партия «Оринац еркир» –12 390 голосов или 0.99%

10. Всеармянская партия «Сасна црер» – 22 868 голосов или 1.82%

11. Партия «Процветающая Армения» – 103 837 голосов или 8.27%

Как сообщалось ранее, согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). ԵՐԵՎԱՆ, 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). э Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.