В Германии из-за забастовки прекращено движение поездов дальнего следования

Движение поездов дальнего следования прекращено из-за забастовки железнодорожников на всей территории Германии.

Об этом в понедельник сообщается на странице железнодорожного концерна Deutsche Bahn в Twitter.

"Мы только что решили полностью прекратить движение поездов дальнего следования на всей территории Германии до дальнейшего уведомления. Все поезда, которые в данный момент находятся в движении, следуют только до следующей станции", - указано в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство DPA, профсоюз железнодорожников требует повышения зарплат работникам отрасли.