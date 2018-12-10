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Пловцы стартуют на первенстве мира


Члены сборной Армении по плаванию стартуют на первенстве мира. Как передает «Арменпресс»,11-16-го декабря в Китае пройдет первенство мира по плаванию на дистанции 25 метров. Представители Армении примут участие в различных видах соревнований, в том числе, в эстафетах.


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