Пловцы стартуют на первенстве мира
Члены сборной Армении по плаванию стартуют на первенстве мира. Как передает «Арменпресс»,11-16-го декабря в Китае пройдет первенство мира по плаванию на дистанции 25 метров. Представители Армении примут участие в различных видах соревнований, в том числе, в эстафетах.
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