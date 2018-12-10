Член сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян стартовал победой в турнире London chess classic FIDE open. Как передает «Арменпресс», в первом туре он одержал победу над англичанином Каспером Бастом.

London chess classic FIDE open состоит из 9 туров, турнир завершится 16-го декабря.