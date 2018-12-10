Международная пресса отметила убедительную победу Никола Пашинян в парламентских выборах

Сразу по подведении предварительных итогов голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря, международная пресса снова сфокусировала свое внимание на Армении.

Как передает «Арменпресс», The Guardian пишет, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян укрепил свою власть после победы во внеочередных парламентских выборах руководимой им политической силы. Газета цитирует его слова: «Граждане Армении составили в парламенте революционное большинство».

Sputnik News пишет, что прежние власти в лице РПА впервые потерпели поражение, не перейдя 5%-й порог, набрав всего 4.7%.

«Блок и.о. премьер-министра Армении легко победил во внеочередных парламентских выборах»,- пишет Reuters.

Euronews, констатировав, что блок "Мой шаг" набрал 70,43% голосов, пишет: «И.о. премьер-министра Армении одерживает тотальную победу».

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян свидетельствует, что в освещении внеочередных парламентских выборов приняли участие более 80 журналистов из 40 иностранных СМИ.

Они начали репортажи с раннего утра 9-годекабря.

ЦИК Армении представила предварительные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. Как передает «Арменпресс» , согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). э Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.