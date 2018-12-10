Арестованная менеджер Huawei под присягой заявила о своей невиновности

Финансовый директор китайской компании Huawei Ванчжоу Мэн, арестованная в Канаде, под присягой заявила о своей невиновности и выступила с требованием об освобождении под залог до решения суда об экстрадиции ее в США, сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы.

Китаянку обвиняют в том, что она причастна к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Арест был произведен канадскими властями 1 декабря по запросу из Вашингтона.

Арестованная является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. Компания выступила с заявлением, что все ее операции с Ираном проводились "в строгом соответствии с законами, правилами и санкциям ООН, США и ЕС".

В субботу МИД КНР также вызвал канадского посла, призвав "немедленно освободить задержанную, обеспечить соблюдение ее прав".