Геноцид – как преступление - не исчез из повестки международных обсуждений: Зограб Мнацаканян

В Ереване в Музее-институте древних рукописей Матенадаран открылся третий глобальный форум «Против преступления геноцида». Как передает «Арменпресс», на открытии форума выступил и.о. министра иностранных дел Зограб Мнацаканян. В своей речи он отметил, что геноцид – как преступление, не исчез из повестки международных обсуждений: риски пока имеются.

По его словам, мы живем в меняющемся мире, где растет популизм, радикализм, нетерпимость, и права человека отодвигаются на второе место, что очень опасно. Рост влияния соцсетей, распространение идей, к сожалению, не всегда носят позитивный характер, так как иногда, таким образом, распространяются такие идеи, которые сеют непримиримость, ненависть. «Сегодняшний форум должен способствовать решению подобных проблем, мы с нетерпением ждем таких идей, мыслей, решений, которые обогатят наш арсенал в ранках этой борьбы»,- сказал он.

Как отметил на открытии форума и.о. министра иностранных дел Зограб Мнацаканян, 9 декабря 1948 г благодаря усилиям Рафаэля Лемкина, посвятившего свою жизнь борьбе с этим преступлением, была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. «70 лет назад большая группа экспертов собралась для принятия важного документа, который и сейчас является важнейшим международным механизмом», - отметил Мнацаканян. По его словам, понадобились две мировые войны, чтобы были приняты документы о правах человека. Он напомнил вклад Армении в борьбу с преступлением Геноцида и подчеркнул негативные тенденции в мире: рост ксенофобии и нетерпимости, ненависти. «основные обсуждения должны быть направлены на решения этих вопросов. Предложения должны пополнить арсенал борьбы с этим видом преступления», - отметил Зограб Мнацаканян.