В заповеднике около города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, несколько лет назад ставший звездой соцсетей из-за необычайно развитых мускулов. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook в понедельник.

"К сожалению, Роджер - самый известный в мире кенгуру скончался в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем", - сказано в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кенгуру с сильно развитой мускулатурой стал известным в интернете в 2015 году, года сотрудники заповедника в Алис-Спрингс опубликовали первые фотографии двухметрового Роджера. Видеоролик, в котором кенгуру рвет передними лапами жестяные ведра стал вирусным и принес Роджеру популярность.