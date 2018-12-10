Оганес Бачков принял участие в соревнованиях сборной России со сборной мира

Чемпион Европы 2017-го года, бронзовый медалист чемпионата мира Оганес Бачков 9-го декабря в Москве принял участие в боксерском шоу, в ходе которого боксеры сборной России провели поединки с представителями сборной мира.

Как передает «Арменпресс», выступивший в составе сборной мира Оганес Бачков в 5-раундовом поединке уступил Алексею Мазуру по очкам.

Сборная РФ победила со счетом 6-2.