По мнению Карена Кочаряна, в итогах выборов нет ничего, что ставило бы их под сомнение

Итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря, были вполне ожидаемыми. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал политтехнолог Карен Кочарян, комментируя ход выборов.

«Имеем парламент, с доминирующей политической силой – блоком «Мой шаг», куда вошли также партии ППА и «Светлая Армения». Насколько эти 2 силы смогут уравновесить «Мой шаг», покажет будущее, однако, я всегда говорил, что оппозиция зародится в самом блоке «Мой шаг»», - сказал он.

По его словам, особых поствыборных процессов не ожидается, поскольку в итогах выборов нет ничего, что ставило бы их под сомнения.

По поводу традиционных политических сил, не прошедших в НС Армении, Карен Кочарян сказал, что им нужны внутренние перемены.

«То, что традиционные политические силы не прошли в парламент, говорит о том, что, если они не отвергают своих «уставших» лиц, то их отвергает общество»,- сказал он.

ЦИК Армении представила предварительные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. Как передает «Арменпресс» , согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811), Всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.