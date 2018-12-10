Король Таиланда Рама X возглавил велопробег в честь открытия зимней ярмарки

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X) возглавил в воскресенье вечером 39-километровый велопробег в честь открытия Второй зимней ярмарки "Ун Ай Рак" ("Тепло и любовь") на Королевской площади у дворца Дусит в исторической части Бангкока, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ярмарка "Ун Ай Рак" продлится в Бангкоке до 19 января. Связанные с ней мероприятия проходят в эти же сроки и в большинстве таиландских провинций. В велопробегах, организованных в воскресенье одновременно с бангкокским в провинциях, приняли участие несколько сотен тысяч человек, сообщает Bangkok Post.