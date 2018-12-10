Южная Корея выделит в 2019 году 890 миллионов долларов на проекты с КНДР
Южная Корея выделит в 2019 году 1,1 триллиона вон (890 миллионов долларов) на проекты, связанные с Северной Кореей, об этом со ссылкой на министерство объединения сообщило агентство Ренхап.
Бюджет, выделенный на эти цели, превысил сумму в 1 триллион вон впервые с 2016 года. Это на 15% больше, чем было выделено на текущий год,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Увеличение бюджета связано с активизацией двусторонних контактов в завершающемся году. За этот год лидеры Юга и Севера Кореи провели три встречи на высшем уровне и положили начало разрядке напряженности на Корейском полуострове.
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