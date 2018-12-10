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На некоторых дорогах в Армении – снег и туман


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 10-го декабря  на некоторых дорогах в Армении - в Раздане, идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.

В Котайке, Баграмяне и Тавуше – туман, видимость - 50-100 метров. На перевале Варденяц – местами гололед, перевал труднопроходим для тяжелого транспорта.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10-е декабря  дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество грузовых автомобилей.


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