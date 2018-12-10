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Мануэл Петросян неудачно завершил выступления на Римском турнире


Гроссмейстер Мануэл Петросян завершил выступления на Римском турнире. Как передает «Арменпресс», в 9-м туре он потерпел неожиданное поражение и, набрав 6 очков, занял 9-е место.

2 других представителей Армении - Тигран Арутюнян и Ваге Багдасарян, заняли, соответственно, 5-е и 7-е места.


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