Мануэл Петросян неудачно завершил выступления на Римском турнире
Гроссмейстер Мануэл Петросян завершил выступления на Римском турнире. Как передает «Арменпресс», в 9-м туре он потерпел неожиданное поражение и, набрав 6 очков, занял 9-е место.2 других представителей Армении - Тигран Арутюнян и Ваге Багдасарян, заняли, соответственно, 5-е и 7-е места.
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