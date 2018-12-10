Трамп скоро примет решение по кандидатуре на пост главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по кандидатуре главы аппарата сотрудников Белого дома. По его словам, информацию о том, что им станет нынешний глава аппарата вице-президента США Ник Айерс, распространяли "лживые СМИ". Соответствующую запись американский лидер разместил в воскресенье на своей странице в сети Twitter.

"Я сейчас в процессе подбора кандидатуры на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома и разговариваю с несколькими действительно замечательными людьми. Я скоро приму решение!" - заявил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщало о том, что Трамп обсуждает с Айерсом его назначение на эту должность и хочет, чтобы тот оставался на ней в течение как минимум двух лет, однако Айерс по семейным причинам не мог обещать, что примет такое предложение.

О том что Джон Келли покинет свой пост в конце года, американский лидер заявил в субботу. Трамп при этом подчеркнул, что новое назначение может быть временным.