Более 300 тысяч жителей юго-востока США остались без света из-за снегопада

Снежный шторм обрушился на юго-восток США, отменено около 1700 авиарейсов, без электричества осталось свыше 300 тысяч человек.

По данным сайта Flight Aware, около 1700 авиарейсов отменены в США из-за непогоды по состоянию на вечер воскресенья. Большинство из них направлялись в или из Северной Каролины, Южной Каролины и Вирджинии. Более 2100 авиарейсов задержаны по всей стране,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом более 300 тысяч человек, как сообщает сайт PowerOutage, отслеживающий отключения электроэнергии, остались без света. Основная часть отключений пришлась на Северную Каролину - более 183 тысяч отключений.

Согласно прогнозам метеорологов AccuWeather, сильнейший снегопад затронет район от Южных Аппалачей до западного Пьемонта Северной Каролины и юго-запада Вирджинии. Ожидается, что высота снежного покрова достигнет от 30 до 45 см, в районе гор Северной Каролины уровень снега может превысить 60 см.

Метеорологи отмечают, что шторм рассеется в основном к понедельнику, но некоторые районы Южных Аппалачей все еще могут быть подвержены риску выпадения снега.